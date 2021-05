Cardoso Moreira: munições são encontradas durante buscas em táxi. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/05/2021 13:32 | Atualizado 04/05/2021 13:52

Cardoso Moreira - Um taxista de 57 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na BR-356, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia abordaram o motorista e o passageiro de 52 anos e ao realizarem revista nada de ilegal foi encontrado. Porém, durante buscas no interior do automóvel, os militares apreenderam cinco munições de calibre 38 e 10 munições de calibre 32, todas intactas. O proprietário do veiculo foi autuado na 148ª Delegacia Legal de Italva com base no artigo 14 da Lei 10826/2003. Foi estipulada fiança no valor de R$ 1.200 para que o taxista possa responder em liberdade.