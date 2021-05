Miracema: Mulher é presa com garrucha falsa e carabinas de pressão após denúncia de ameaça com arma de fogo. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/05/2021 14:57

Miracema - Uma mulher de 57 anos foi surpreendida com duas carabinas de pressão e uma garrucha falsa, em sua residência no bairro Pontilhão, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) foram à Avenida Eiras verificar uma ocorrência de ameaça com arma de fogo. No local, os agentes abordaram a suspeita que teria autorizado a entrada da equipe em sua casa sendo encontrado o material. A vítima de 37 anos e a envolvida foram levadas à 137ª DP onde o fato foi registrado e a moradora do imóvel autuada por ameaça com base no artigo 147 do Código Penal. De acordo com a PM, ela foi liberada após prestar depoimento.

