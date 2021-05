Duas ocorrências distintas realizadas em Santo Antônio de Pádua. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/05/2021 15:16

Santo Antônio de Pádua - Duas apreensões de drogas em ocorrências distintas foram realizadas em menos de 12 horas, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Uma das ações do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) aconteceu no bairro Tavares. Militares que faziam um patrulhamento pela Rua São João Batista suspeitaram da atitude de uma mulher, de 21 anos, que saiu de uma residência e foi na direção de uma pessoa. De acordo com a PM, no momento da abordagem a jovem estava com uma bucha de maconha em sua mão e teria confirmado aos agentes que teria mais drogas na casa. No imóvel, os policiais encontraram 19 buchas de maconha, sete pedras de crack e R$ 40. A mulher foi levada para a 137ª DP (Miracema) sendo autuada por tráfico de drogas. Ela será apresentada em audiência de custodia e depois possivelmente encaminhada ao sistema prisional onde ficará á disposição da Justiça.

Já no bairro Cidade Nova, os agentes apreenderam 47 buchas de maconha. Durante patrulhamento pela Rua H os militares suspeitaram da atitude de um homem, que fugiu por um matagal ao perceber a presença da guarnição. No trajeto que o suspeito fez foi encontrado o material aprendido. O fato foi registrado na 136ª DP no município sede do batalhão.