Em Itaperuna, 28.471 pacientes venceram a batalha contra a Covid-19 Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/05/2021 14:39

ITAPERUNA - Dados do boletim epidemiológico de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, apontam que desde o início da pandemia, de 11 de março de 2020 até o último dia 04 de maio, foram 28.860 infectados pela Covid-19 no município. O levantamento contabiliza também 50 novos casos e 50 novos testes realizados. Em relação aos pacientes recuperados são 28.471 lutas vencidas; já 231 pacientes morreram em decorrência de complicações da Covid-19.

O vacinômetro registra 18.409 pessoas imunizadas até o dia 17 de abril, incluindo a imunização dos idosos e dos profissionais de saúde. A campanha alcança idosos de 61 anos ou mais ocorre das 8h às 15h, no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos. Para se imunizar, é necessário levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência.

A maior cidade do Noroeste Fluminense contava com 103.224 habitantes, segundo dados do último censo. O que significa cerca de 30% da população já foi infectada pelo "novo coronavírus".