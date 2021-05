Disque Denúncia Noroeste busca pistas sobre assassinato de um homem no bairro São Matheus, em Itaperuna. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/05/2021 15:05

ITAPERUNA- O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre o assassinato de um homem de 31 anos que foi morto a tiros dentro de sua casa localizada na Rua Lúcio Tavares, bairro São Matheus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, na noite desta terça-feira (04). A vítima foi encontrada caída morta na entrada da residência. O óbito foi confirmado pela equipe do Corpo de Bombeiros. De acordo com testemunhas, três criminosos, vestidos com roupas camufladas e tocas ninja, passaram pelo pasto e surpreenderam o rapaz, atingido por vários tiros. Durante buscas na residência os agentes encontraram uma bucha de maconha, pino de cocaína, projétil de arma de fogo, cápsula e R$ 95.

A cena do crime permaneceu preservada pela PM até ser realizada perícia. O corpo foi removido no rabecão dos bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML). O homicídio provocado por disparos de arma de fogo foi registrado na 143ª DP. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse assassinato podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp 022 999801177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.