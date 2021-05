Bom Jesus do Itabapoana: Homem é preso com mais de um quilo de drogas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/05/2021 15:32

Bom Jesus do Itabapoana - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Jardim Valéria, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ), que atuam na 2ª Cia, viram o suspeito chegando a casa, situada à Rua Maria Gomes Teixeira, de carona em um carro. Ele foi abordado e apontou aos militares o local que havia jogado uma sacola com entorpecentes. Em seguida os agentes localizaram os materiais: 1kg 232,35g de maconha e 242,74g de cocaína. A PM tinha informações sobre o envolvido ter saído do estado do Espírito Santo com drogas e ido para o Rio de Janeiro. Momentos antes de ter sido preso, o rapaz foi visto pela guarnição perto da ponte central. Na ocasião, ele conseguiu fugir e acabou detido cerca de 20 minutos depois. Autuado na 144ª DP com base no artigo 33 da Lei 11343/06, o suspeito será apresentado em audiência de custodia e depois possivelmente será encaminhado ao sistema prisional onde ficará á disposição da Justiça.

Era do conhecimento dos policiais que o suspeito havia saído do estado do Espírito Santo com drogas e ido para o Rio de Janeiro. Foto: divulgação

Publicidade