Miracema: Dupla é presa por tráfico de drogas durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/05/2021 11:38

Miracema - Dois homens de 20 e 30 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, no Morro do Cruzeiro, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) em patrulhamento pelo local abordarem a dupla e apreenderam 41 pinos de cocaína, além de R$21. O fato foi registrado à 137ª DP no município onde os rapazes foram autuados no com base n artigo 33 da Lei 11.343/06. Eles serão apresentados em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficarão à disposição da Justiça. Ambos são moradores do bairro Vila Nova.