IFF abre processo seletivo para Curso voltado para profissionais da educação.

Por Lili Bustilho

Publicado 07/05/2021 08:39

O Instituto Federal Fluminense publicou o Edital N° 77/2021 de abertura do processo seletivo para o Curso de Formação Continuada em Metodologias Ativas de Ensino, voltado para profissionais da educação. A formação, gratuita, será realizada online, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle do IFFluminense. Estão sendo ofertadas 500 vagas, podendo ser ampliadas de acordo com a demanda.As inscrições poderão ser realizadas até 30 de junho, online, exclusivamente pelas instituições, órgãos governamentais, entidades, entre outras, que desejem capacitar seus profissionais da educação. Não será permitida em nenhuma hipótese a inscrição solicitada por pessoa física.Caberá ao responsável de cada instituição, órgão governamental, entidade, entre outras, fazer o download do arquivo, que contém a planilha a ser preenchida, disponível AQUI, inserir os dados completos e corretos dos seus candidatos na ordem apresentada na planilha e enviá-la devidamente preenchida para o e-mail [email protected] Para o diretor do Centro de Referência em Tecnologia, Informação e Comunicação na Educação do IFF, Breno Fabrício Terra, este curso é uma importante ferramenta para a área educacional, “pois apresenta uma abordagem sobre algumas metodologias ativas, que podem ser empregadas para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem”, destaca.Profissionais beneficiados com o curso em diversas regiões do BrasilEm 2020, o Centro de Referência do IFFluminense ofertou vagas do Curso Metodologias Ativas de Ensino para profissionais de mais de 80 instituições de Campos dos Goytacazes e municípios vizinhos, e também de diversas outras regiões do Brasil. Acesse a lista completa AQUI