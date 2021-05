Concerto especial de aniversário de 132 anos de Itaperuna com a Orquestra Retocando será hoje (07). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/05/2021 09:47

O aniversário de 132 anos de emancipação politico-adminstrativa de Itaperuna, o maior município do Noroeste Fluminense, está chegando - dia 10 de maio - e para comemorar a data, a prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, realizará o Concerto Especial de Aniversário da Cidade. A apresentação será nesta sexta-feira, 07 de maio, sexta-feira, as 20h e transmitida pela página do Facebook da Prefeitura de Itaperuna e pelo canal do Youtube da Orquestra Retocando.