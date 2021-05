Homem é detido com cocaína no bairro Rodagem durante ação do 36° BPM Foto: divulgação

Por Lilia Bustilho

Publicado 10/05/2021 13:31 | Atualizado 10/05/2021 13:31

Miracema - Dez pinos de cocaína foram apreendidos no bairro Rodagem, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM foram à Avenida Eiras verificar a denúncia de comercialização de entorpecentes no local e avistaram um homem de 48 anos que foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Em revista nas proximidades o material foi localizado ao lado do suspeito sob um arbusto. O caso foi apresentado na 137 DP.