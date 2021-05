Homem é preso, em casa, por tráfico; drogas escondidas em panelas. Foto reprodução internet

Por Lilia Bustilho

Publicado 10/05/2021 13:36 | Atualizado 10/05/2021 13:37

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na Beira Rio, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM em patrulhamento pela Rua Expedicionário Francisco Borges da Silva observaram o suspeito fazendo contato com um possível usuário de drogas que ao perceber a presença dos militares fugiu não sendo localizado. Já o suposto traficante teria se evadido dentro de sua residência levando uma sacola amarela e se desfazendo dela no vaso sanitário. Em seguida, ele teria autorizado a entrada dos agentes no imóvel e confessado ter jogado fora alguns pinos de cocaína. Durante buscas foram apreendidos 307 pedras de crack; 50 tabletes de maconha; 09 tabletes de skank; nove munições de cal. 38; uma balança de precisão; R$320 e vasto materiais para embalar droga. De acordo com a Polícia, os materiais estavam dentro de três panelas elétricas. O caso foi registrado na 136ª DP onde o envolvido foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.