Homem é preso transportando mais de um quilo de maconha. Foto: divulgação

Por Lilia Bustilho

Publicado 10/05/2021 13:41 | Atualizado 10/05/2021 13:42

Bom Jesus do Itabapoana - Um homem - idade não divulgada - foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram informados que um motorista havia saído de Campos dos Goytacazes com entorpecente que seria distribuído em Bom Jesus do Itabapoana. Os agentes interceptaram o veículo Ford modelo Fiesta Sedan de cor vermelha na Rua Aristides Figueiredo.

Durante abordagem, os militares notaram que o condutor do carro estava nervoso. Embaixo do painel do automóvel, havia dois tabletes de maconha, totalizando 1 kg122g, de acordo com laudo pericial. O envolvido foi autuado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.