Homem assalta padaria com arma falsa e acaba detido Foto: reprodução internet

Por Lilia Bustilho

Publicado 10/05/2021 15:39

Porciúncula - Um homem - idade não divulgada - foi preso em flagrante por roubo, no bairro Ilha, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, após um assalto em uma padaria. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia tiveram acesso as imagens da câmera de vigilância do estabelecimento comercial situado à Rua Jorge Cauzolari, sendo identificado o infrator. Durante diligências, os militares localizaram o suspeito. Com ele os agentes identificaram as roupas utilizadas no assalto, arma falsa (simulacro) e R$ 140. O envolvido foi levado à 139ª DP (Porciúncula) e em seguida autuado por roubo a estabelecimento comercial na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes onde ficou à disposição da Polícia Civil.