Ações de apreensões de drogas Foto: divulgação

Por Lilia Bustilho

Publicado 11/05/2021 18:06

Bom Jesus do Itabapoana - Os ocupantes de um veículo Volkswagen modelo Gol de cor prata foram abordados por policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) , na Rua Dr. Abreu Lima, Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. No bolso do motorista encontrados seis papelotes de cocaína. Já no interior do veículo, R$ 325, uma faca, além de dois celulares. O motorista e o carona foram ouvidos na 144ª DP, ambos autuados por uso e posse e drogas e liberados.

Já em Natividade, policiais do 29° BPM realizaram buscas em um veículo Volkswagen Spacefox de cor preta, na Rua Governador Roberto Silveira, bairro Sindicato. O entorpecente estava no banco do carona. O automóvel estava estacionado com dois homens em seu interior. Um deles assumiu a propriedade da cocaína. O homem de 42 anos foi autuado por posse e uso de droga na 140ª DP, ouvido e liberado.