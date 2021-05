Nova etapa da imunização em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lilia Bustilho

Publicado 11/05/2021 20:01 | Atualizado 12/05/2021 12:44

ITAPERUNA - A Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, informa que a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue destinada aos grupos prioritários. A população com 60 anos ou mais começou a ser imunizada, no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, de 8h as 15h. A partir de quarta-feira (12) serão vacinados também profissionais de saúde e atuantes em instituições de assistência à saúde humana com 36 anos ou mais e pessoas com 59 anos ou mais que tenham comorbidades. Disponível apenas a vacina AstraZeneca.

Para se imunizar, é necessário levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência. Quem possui alguma comorbidade, deverá apresentar no momento da vacinação o laudo médico e a receita do medicamento em uso ou cópia do prontuário médico.

