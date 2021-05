Nova variante da Covid-19 foi detectada em dois pacientes em Itaperuna. Foto: reprodução internet

Por Lilia Bustilho

Publicado 12/05/2021 01:00

ITAPERUNA - A Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, informou à população, no fim da noite desta terça-feira, 11, que foram detectados na cidade dois casos da nova variante da Covid-19, conhecida como "P1", originária do Estado do Amazonas.

Dados do boletim epidemiológico do município apontam que desde o início da pandemia (11 de março de 2020 a 11 de maio de 2021), o total de infectados é de 29.406 pessoas. São 30 novos casos e 29 novos testes realizados. O número de mortes em decorrência de complicação do "novo coronavírus" subiu para 235 vítimas fatais. As lutas vencidas indicam 29.040 pacientes recuperados da doença. Cerca de 30% da população Itaperunense já contraiu a Covid-19.