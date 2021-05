29º BPM apreende 198 papelotes de cocaína durante buscas em residência. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/05/2021 11:58

Natividade - Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 3ª Cia foram verificar informações sobre um morador vendendo drogas no bairro Santa Terezinha, em Natividade, no Noroeste Fluminense. No endereço denunciado, os agentes fizeram contatado com a mãe do suspeito. O homem de 26 anos estava no interior da casa e negou qualquer tipo de envolvimento com tráfico de entorpecentes. Durante buscas nas imediações, os militares encontraram 198 papelotes e uma sacola contendo cocaína, balança de precisão, rádio comunicador e R$ 26. O material foi encaminhado à perícia e o resultado 236,80 gramas de cloridrato de cocaína. O tráfico de drogas foi registrado na 140ª DP. O homem foi liberado após o registro de ocorrência e vai aguardar o encerramento do inquérito policial.