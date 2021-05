Após fim de relacionamento e inconformada com o término, ex ameaça a atual. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/05/2021 12:28

ITAPERUNA - A polícia investiga um caso evolvendo suposta ameaça, injúria e violação de domicílio em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A última perseguição teria acontecido no fim de semana, de acordo com a vítima quando ela estava na casa do seu namorado no bairro Lions. A ex dele teria pulado o muro com intenção de agredi-la. A porta da residência estava trancada, mas a possível agressora teria quebrado o vidro e tentou abrir, como não conseguiu entrar acabou indo embora. Ainda segundo a vítima, em outra ocasião, a mulher foi até à casa dela, falou para sua filha, menor de idade, que era amiga de sua mãe e então a adolescente ligou para relatar o ocorrido. A invasora pegou o aparelho celular e disse que "não está de brincadeira", a xingou e disse que iria "pegá-la". Mensagens enviadas pelo WhatsApp comprovam outras ameaças e estariam demonstrando o inconformismo com o fim do relacionamento, de acordo com a atual. O fato foi registrado na 143ª DP que irá investigar o caso.