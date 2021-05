Cidades suspendem vacinação contra a Covid-19 em gestantes após recomendação da Anvisa. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 12/05/2021 13:03

Algumas cidades do Noroeste Fluminense estão comunicando a suspensão da aplicação da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz em gestantes após recomendação da Anvisa. Na noite de segunda-feira (10), a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou a suspensão imediata da vacinação contra o "novo coronavírus" em gestantes com as doses citadas. O imunizante vinha sendo usado, no país, em grávidas com comorbidades. Agora, só podem ser aplicadas a CoronaVac e a da Pfizer neste público. As vacinas da Pfizer foram disponibilizadas apenas para as capitais. Alguns municípios ainda estão se posicionando e emitindo novas notas.



O texto emitido pela agência reguladora diz que a orientação é que "seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) a indicação da bula da vacina AstraZeneca e que a orientação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas Covid em uso no país." A bula atual não recomenda o uso da vacina por gestantes sem orientação médica.



O estado do Rio suspendeu a vacinação de grávidas contra a Covid-19. Nesta terça-feira (11), a capital também não tem vacina nos postos para as gestantes, com comorbidades ou não.

Itaperuna - A Secretaria Municipal de Saúde informa a população que decidiu seguir outros municípios do Brasil e suspender temporariamente a vacinação de gestantes com comorbidades.



Italva - As gestantes e puérperas seriam vacinadas essa semana, mas de acordo com a orientação da Anvisa elas devem aguardar um novo comunicado da prefeitura, pois a vacina que o município recebeu para este público foi a AstraZeneca e não tem doses da CoronaVac disponível para este grupo.



Varre-Sai - A cidade ainda não tinha vacinado nenhuma gestante, de acordo com o calendário de imunização municipal. Após a recomendação, a vacinação prevista foi suspensa até que saia outra recomendação do Ministério da Saúde. O município não dispõe de doses da CoronaVac.

