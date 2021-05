Nova variante da Covid-19, a P2, é detectada em um morador de Porciúncula. Foto: reprodução internet

Publicado 12/05/2021 23:38

Porciúncula - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, informou na noite desta quarta-feira, 12, que conforme dados fornecidos pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-SES-RJ), foi detectada na cidade a variante P2 do "novo coronavírus".

De acordo com a pasta, o sequenciamento genômico por amostragem foi realizado pelo Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ) e a amostra selecionada pelo mesmo laboratório para monitoramento da nova variante.

A paciente detectada com a variante P2, segundo a SMS, se encontra e bom estado de saúde e não foram relatados históricos de viagens ou contato com pessoas que tenham viajado para localidades específicas em que há circulação de novas variantes.

O município informou ainda as ações realizadas:

*Monitoramento do evento e articulação estadual/municipal;

*Repasse de orientações pela Vigilância Epidemiológica do Município quanto ao rastreamento do caso para investigação da evolução do mesmo, monitoramento de contatos e importância do isolamento.

A prefeitura esclarece que "A variante em questão atinge principalmente pessoas entre 20 a 39 anos" e acrescenta ser necessário que "a população permaneça em casa, use máscara, higienize as mãos e mantenha todos os protocolos de sanitários".