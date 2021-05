Inscrições abertas para o 1º Concurso Estadual de Samba de Terreiro. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 13/05/2021 16:45 | Atualizado 13/05/2021 16:46

A Prefeitura de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, comunica que estão abertas as inscrições para o primeiro Concurso Estadual de Samba de Terreiro que conta com o tema "O Rio de Janeiro, seu povo e suas belezas". As composições precisarão “falar sobre a cidade, e/ou sobre o estado, e/ou sobre as suas belezas, e/ou sobre seu povo, etc”, como consta no regulamento. As obras serão classificadas por região. Ao final serão selecionados 12 sambas, que vão ser avaliados por uma bancada de jurados e de forma online. As inscrições vão até o dia 31 de maio. A premiação será em dinheiro. O primeiro lugar vai levar R$ 6 mil, o segundo lugar R$3 mil, e o terceiro colocado vai ganhar R$ 1,5 mil.



Após preencher o formulário de inscrição, os participantes deverão enviar o vídeo com letra e obra gravada, através de link da publicação no YouTube, para o WhatsApp (21) 98530-5877. A gravação deverá ser obrigatoriamente na posição horizontal (celular deitado). Vídeos filmados na posição vertical serão descartados. Para mais informações, acesse o site oficial do concurso através do link: Após preencher o formulário de inscrição, os participantes deverão enviar o vídeo com letra e obra gravada, através de link da publicação no YouTube, para o WhatsApp (21) 98530-5877. A gravação deverá ser obrigatoriamente na posição horizontal (celular deitado). Vídeos filmados na posição vertical serão descartados. Para mais informações, acesse o site oficial do concurso através do link: https://sambadeterreiro.gruporjbproducoes.com.br

