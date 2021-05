Homem teria dito que pode ter sido baleado por causa de dívida que possui. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 13/05/2021 17:00

ITALVA - Um homem de 30 anos foi transferido ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, após levar um tiro na região lombar. O paciente contou que foi jogar futebol na estrada de acesso à Ilha da Palha, bairro Boa Vista, zona rural da cidade de Italva. Ele estava fora de campo e escutou disparo de arma de fogo, em seguida, sentiu que levou o tiro. Antes de ser transferido ao hospital, o rapaz recebeu os primeiros atendimentos no Pronto Socorro Municipal. De acordo com a Polícia, o paciente contou que por conta de dívida chegou a brigar e o possível credor prometeu dar um tiro nele caso não recebesse determinado valor.

Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) fizeram várias buscas, mas o suspeito não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. A vítima permaneceu internada no hospital e não corre risco de morrer. A tentativa de homicídio foi registrada na 148ª DP.