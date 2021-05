Homenagem feita aos destaques. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 13/05/2021 18:13 | Atualizado 13/05/2021 18:21

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - O 36° Batalhão de Polícia Militar (BPM-RJ) situado em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, homenageou nesta quinta-feira, 13, os destaques operacionais e administrativos dos meses de janeiro a abril de 2021. Na ocasião, o comandante da Unidade Policial (UP), Tenente-Coronel PM Olavo Otávio Ramos, agradeceu aos militares pelo empenho e dedicação em prol da segurança pública. Olavo ressaltou a importância de cada atuação desde as ocorrências de posse de droga até as operações mais específicas de combate ao crime.



O comandante salientou que a população é uma aliada fundamental da PM ao denunciar esconderijos de foragidos da Justiça; locais de tráfico de drogas; uso ou porte irregular de arma de fogo e enfim colaborar com informações que levam a Polícia a apreensões e prisões, entre outros delitos e infrações.



Tenente-coronel PM Olavo, que ingressou na Polícia Militar do Rio de Janeiro em 06 de março de 1995, comanda a tropa responsável pelo policiamento nos municípios de Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, São Sebastião do Alto e o da sede do batalhão.