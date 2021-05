O trabalho da equipe de Comunicação Social do 36° BPM é desempenhado pelo 1° tenente PM Nagem, Cabo PM Monique e Cabo PM Josiane. Foto: divulgação

Por Lilia Bustilho

Publicado 14/05/2021 10:57

Santo Antônio de Pádua - O 36° Batalhão de Polícia Militar, situado em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, por meio do setor de Relações Públicas (P5), recebeu pelo quarto mês consecutivo a premiação de destaque na gestão de suas mídias sociais no comparativo com as demais Unidades da PMERJ. O trabalho da equipe de Comunicação Social composta por 1° tenente PM Nagem, Cabo PM Monique e Cabo PM Josiane foi reconhecido pelos serviços prestados também durante o mês de abril como por exemplo, postagens diárias nas redes sociais do batalhão, respostas aos comentários dos seguidores e enfim a maneira atuante de um dos setores que desempenha grande papel na interação com a população; na divulgação de resultados obtidos pela tropa no combate aos fatos antissociais em prol da segurança pública; no atendimento a imprensa entre outras funções.

O 36° BPM é comandado pelo Tenente-coronel PM Olavo Otávio Ramos. A referida UP faz parte do 6° Comando de Policiamento de Área (6° CPA) que tem como comandante o Coronel PM Ibiapina e subcomandante, o Coronel PM Castelano.