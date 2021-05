Dupla é surpreendida com drogas durante ação do 36° BPM Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 14/05/2021 15:48

Santo Antônio de Pádua - Um adolescente de 17 anos e um homem de 38 anos foram surpreendidos com drogas, na RJ-218, no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua), que atuam na 1ª Cia, estavam em operação quando viram um veículo Corsa parado no acostamento com os suspeitos em seu interior, em atitude suspeita. Durante abordagem e revista, um dos envolvidos teria jogado uma bolsa para baixo do automóvel, sendo a mesma arrecadada com 14 pinos de cocaína (14 gramas). O fato foi apresentado à 136ª DP onde um inquérito policial será instaurado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. O jovem esteve acompanhando por seu pai durante a ocorrência. A dupla prestou depoimento e foi liberada.