Adolescente surpreendido com drogas ação do 36° Foto: divulgação

Por Lilia Bustilho

Publicado 15/05/2021 18:44

Santo Antônio de Pádua - Um adolescente de 16 anos foi surpreendido com drogas, no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua), que atuam na 1ª Cia, foram verificar informações sobre um jovem vendendo entorpecentes na Rua Antônio Gabri Filho. O suspeito teria sido visto entrando várias vezes em uma residência abandonada. Ele foi abordado e na entrada do imóvel os agentes encontraram uma sacola com 71 pinos de cocaína (29,82 gramas); 27 tabletes de maconha (58,80 gramas) e um caderno de anotações da movimentação do tráfico. O fato foi apresentado à 136ª DP onde um inquérito policial será instaurado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. O jovem foi liberado após prestar depoimento aos cuidados de seu irmão sendo seu tutor legal