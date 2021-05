Confraternização na casa da empresária Nelma Lemos e Dr. Laércio Andrade, sogros de Adriano Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/05/2021 12:41 | Atualizado 17/05/2021 13:26

ITAPERUNA - O atacante, Adriano Imperador, está em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, passando uns dias com a namorada, Laísa Lemos, 25 anos. A loira que é o novo affair do jogador é estudante de Medicina e pertence a uma família tradicional da cidade. O jogador participou no domingo, 16, de uma confraternização na casa dos sogros, Nelma Lemos, formada em Direito e atua como empresária e o advogado Dr. Laércio Andrade. A comemoração foi devido ao aniversário da cunhada de Nelma. O avô paterno de Laísa é advogado renomado e membro da Academia Itaperunense de Letras, Dr. Laércio Andrade de Souza Junior. Na postagem da foto em seu Instagram, o jogador escreveu na legenda: " Amor de família sempre rrrrrrrrrr". Continua após vídeo.



De acordo com fontes do DIA, Adriano deve continuar no município até pelo menos a próxima quarta-feira, 19. Nesta segunda-feira (17) um almoço estava previsto para acontecer no sítio da família da namorada. Até engatar um romance com Adriano Imperador, a futura médica deixava suas redes sociais abertas. No entanto, agora que está sendo alvo de notícias, ela decidiu trancar seu perfil.