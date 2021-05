Drogas encontradas na casa de uma jovem. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/05/2021 11:29

São José de Ubá - Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, no Centro de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram à Rua Antônio de Souza Lessa verificar informações sobre a movimentação de venda de entorpecentes, em uma residência. No endereço denunciado, os agentes fizeram contato com o pai da suspeita, que autorizou buscas. A mulher foi localizada e garantiu ser apenas usuária de drogas. No imóvel os militares encontraram uma bucha aparentando ser maconha, dichavador com erva aparentando ser maconha, 30 sacolas com pó branco e dois sacolés aparentando ser cocaína.

Os materiais foram encaminhados à perícia e o resultado constatou 23,25g de cocaína, 2,76g de maconha e 8,07g de material inconclusivo. A envolvida foi autuada na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ela deve ser apresentada em audiência de custodia e depois possivelmente será encaminhada ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.