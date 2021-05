Esconderijo de drogas é flagrado em ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/05/2021 09:00

Santo Antônio de Pádua - Um adolescente de 16 anos foi surpreendido com drogas, no Morro da Caixa D'água, bairro Gerador, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua), que atuam na 1ª Cia, foram verificar informações sobre um esconderijo de entorpecentes na Rua Projetada. O suspeito foi localizado e próximo a residência denunciada onde mora o jovem foram encontrados 30 pequenos tabletes de maconha (73,60 g). O fato foi apresentado à 136ª DP onde o jovem foi autuado pelo fato análogo ao art. 33 da Lei 11.343/06, sendo liberado após prestar depoimento acompanhado de sua mãe.