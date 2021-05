Apreensão de drogas no distrito de Raposo, em Itaperuna. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/05/2021 11:37

ITAPERUNA - Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante ação de policiais da 1ª Cia do 29° BPM (Itaperuna-RJ) entre as rodovias BR-356 e RJ 214, Trailer de Raposo, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Os agentes foram informados que o suspeito estava utilizando um ônibus para transportar entorpecentes de um estado para o outro. O rapaz foi abordado e os militares apreenderam 19 tabletes de maconha, totalizando 424,35g, de acordo com laudo pericial. Além da droga, permaneceu apreendido o telefone celular do envolvido. Autuado na 143ª DP com base no artigo 33 da lei 11.343/06, ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.