Suspeito foi autuado no Estatuto do Desarmamento e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/05/2021 11:47

ITAPERUNA - Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, no bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Aristides Gomes Amorim quando viram o jovem em atitude suspeita. De acordo com a Polícia, ele estava armado e ao perceber a presença dois agentes teria jogado a arma de lado e fugiu. Os militares recolheram o revólver, da marca Tauros de calibre 38 com seis munições intactas. Dando sequência aos trabalhos, os policiais foram à casa do envolvido e a mãe dele teria autorizado buscas. Não havia nada de ilegal no imóvel. O jovem foi localizado e o flagrante seguiu para a 143ª DP. Autuado no Estatuto do Desarmamento, ele permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.