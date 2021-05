Mulher é presa por tráfico de drogas durante ação do 36° BPM Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 20/05/2021 16:29

Santo Antônio de Pádua - Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) em patrulhamento pela Rua São João Batista viram a jovem

com uma mochila entrando rápido em uma residência. Ao realizar novamente a ronda pelo local, os agentes observaram a mesma sentada no meio fio sem a referida bolsa. Com o intuito de verificar informações sobre a suposta venda de entorpecentes, os militares realizaram buscas e a mochila foi encontrada em uma casa abandonada situada na calçada onde a envolvida estava. Ela teria assumido a propriedade do objeto e do material que se encontrava eescondido em seu interior.

O fato foi registrado na 136ª DP sendo a mulher autuada com base no artigo 33 da Lei 11. 343/06 e deve ser apresentada em audiência de e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça. Foram apreendidos 54 papelotes de cocaína (peso de 34,0 gramas) e uma pedra de crack (peso de 0,60 gramas).