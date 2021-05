Ocorrência na RJ- 116 Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/05/2021 11:41

Aperibé - Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, na RJ-116, Posto Jacaré, em Aperibé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM foram ao local verificar a possibilidade de duas pessoas que estariam aparentemente embriagadas e em atitude suspeita. Após abordagem a um veículo foi encontrada uma pistola AirSoft e uma munição de calibre 38 embaixo do banco do motorista. O fato foi registrado na 136 DP sendo o envolvido autuado com base no art. 12 da Lei 10.826/03, pagando fiança no valor de R$2.500,00. Ele responderá o processo em liberdade.