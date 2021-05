PMs do 29° BPM prenderam o suspeito com o material no bairro Vinhosa. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 21/05/2021 13:00

ITAPERUNA - Um homem de 33 anos foi preso por tentativa de homicídio, no bairro Vinhosa, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 1ª Cia souberam que o rapaz havia pedido dinheiro ao irmão. De acordo com a Polícia, como não recebeu determinado valor, o suspeito pegou uma machadinha e atacou o irmão. Foram desferidos três golpes, defendidos pela vítima com uma placa de ferro de propaganda. Uma possível tragédia foi impedida por intervenção de moradores. Em seguida, o suposto autor do crime saiu.

Quando a ocorrência já havia sido assumida pela Polícia Militar, o envolvido retornou ao local armado com duas facas e uma foice. Alterado, ele acabou sendo contido pelos agentes e o flagrante seguiu para ser registrado na 143ª DP. O homem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.