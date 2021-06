Próximo ao corpo a perícia encontrou 17 estojos de calibre 380 e 01 projétil do mesmo calibre. - Foto: Jornal na Boca do Povo/ divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/06/2021 17:11

Santo Antônio de Pádua - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre o assassinato de um jovem de 23 anos, na Rua São João Batista, no bairro Tavares, no Noroeste Fluminense. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, no meio da rua. Nas redes sociais, alguns moradores relataram ter ouvido vários disparos de arma de fogo. Policiais do 36º BPM (Pádua) foram acionados por populares que informaram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo. No local do crime, algumas pessoas informaram aos militares que o autor dos disparos fugiu a pé. Ele não foi encontrado até o fechamento desta reportagem.

Próximo ao corpo, peritos do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) encontraram 17 estojos de calibre 380 e 01 projétil do mesmo calibre. De acordo coma Polícia, o carro da vítima estava próximo ao corpo. O automóvel foi periciado e dentro dele foi encontrado um facão. Com a vítima foi encontrado o celular, a carteira e dinheiro. Após a perícia o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O crime foi registrado e é investigado pela 136ª Delegacia de Polícia de Pádua. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 999801177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.