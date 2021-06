Fato registrado na 137ª DP de Miracema. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/06/2021 17:23

Miracema - Um jovem de 18 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo, no bairro Jove, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) em patrulhamento na Rua Manoel do Couto Paiva viram três pessoas em atitude suspeita, na escadaria, que dá acesso ao Demétrio. Durante abordagem, os agentes apreenderam com o rapaz um revólver de calibre 32, com 06 munições intactas. Na 137ª DP do município, ele foi autuado com base no artigo 14 da Lei 10.819/03 permanecendo preso à disposição da Polícia Civil. Os outros dois detidos, de 19 e 21 anos, foram liberados após prestarem depoimento.