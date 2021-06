Flagrante foi registrado na 137ª Delegacia Legal de Miracema. - Foto: divulgação

Flagrante foi registrado na 137ª Delegacia Legal de Miracema. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 16/06/2021 22:24 | Atualizado 16/06/2021 22:25

LAJE DO MURIAÉ - Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Nova Laje, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram informados que o rapaz estava utilizando um trailer abandonado para esconder e comercializar entorpecentes. Durante uma ação policial, o suspeito foi visto pegando droga. Ele teria notado que a guarnição estava se aproximando e fugiu. Houve perseguição e o suspeito teria jogado de lado duas sacolas plásticas. Ele acabou sendo alcançado e abordado.

Os militares recolheram após buscas 44 pinos de cocaína. O flagrante seguiu para a 137ª Delegacia Legal de Miracema e o envolvido permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.