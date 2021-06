Apreensão de cocaína em Laje do Muriaé. - Foto: divulgação

Apreensão de cocaína em Laje do Muriaé.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/06/2021 18:09

Laje do Muriaé - Sessenta e cinco pinos de cocaína foram apreendidos no Morro do Querosene, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informações sobre supostos traficantes utilizando área de mata para embalar entorpecentes na Rua Joaquim Santos. Os militares iniciaram buscas e durante os trabalhos encontrada uma sacola com a droga. O material, que estava enterrado em um tonel plástico, foi apreendido e encaminhado à perícia.