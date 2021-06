Obra estará exposta na Avenida Presidente Dutra, 1400, bairro Cidade Nova, em Itaperuna. - Foto: divulgação/ Senac

Por Lili Bustilho

Publicado 20/06/2021 23:55 | Atualizado 20/06/2021 23:57

Itaperuna, a maior cidade do Noroeste Fluminense, receberá, a partir desta terça-feira (22/6), a obra Fuga e Fúria, escultura gigante que faz parte da campanha Rio de Mãos Dadas, do Sistema Fecomércio RJ (Sesc e Senac RJ), série de ações que visa envolver as pessoas em um clima de positividade em 2021 para superar o difícil ano que passou. A obra estará exposta na Avenida Presidente Dutra, 1400, em frente à FIAT.

A intervenção urbana itinerante, que já expôs as obras em bairros e pontos turísticos da capital fluminense, poderá ser vista também nos municípios de Angra dos Reis, Cabo Frio, Conceição de Macabu, Miguel Pereira, Nilópolis e Rio das Ostras, de 22 de junho a 6 de julho.