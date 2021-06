Fato registrado na 136 DP. - Foto: divulgação

Fato registrado na 136 DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/06/2021 00:02

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Sete cigarros de maconha e 5 tabletes da mesma droga (aproximadamente 12 gramaa, além de 4 pinos de cocaína (cerca de 4 gramas foram apreendidos no bairro Ibitinema, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) em patrulhamento pela Rua Dídimo Bernardes da Silveira avistaram uma moto Honda cor preta sem placa e deram ordem de parada, mas o condutor do veículo empreendeu fuga se desfazendo do material. Não sendo possível alcança-lo. O fato foi registrado na 136 DP que apreendeu o material para ser periciado posteriormente.