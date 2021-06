Público-alvo são crianças a partir de 6 anos e adolescentes de famílias que possuem o Cadastro Único. - Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 21/06/2021 00:06

Porciúncula - Aulas de violão, teclado e voz já começaram no Centro de Aprendizagem de Porciúncula, no bairro, e fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

As oficinas são oferecidas gratuitamente pela Prefeitura por meio da Secretaria de Promoção Social. De acordo com o município, também serão oferecidas aulas de bateria, acordeon (sanfona), contrabaixo, guitarra, cavaquinho, ukulelê, percussão, fanfarra e flauta.

As inscrições para as aulas são realizadas no CRAS para crianças a partir de 6 anos e adolescentes de famílias que possuem o Cadastro Único. Para mais informações, entre em contato nos telefones: (22) 3842-1211 ou (22) 99765-3688.