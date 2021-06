O fato foi registrado na 144ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/06/2021 00:09

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Quatorze buchas de maconha foram apreendidas com jovem de 18 anos, que seria conhecido da polícia por envolvimento com tráfico de entorpecentes, na RJ-230, próximo da entrada de Apiacá, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia estavam se aproximando do suspeito quando ele tentou se livrar de uma sacola ao perceber a chegada da viatura.

Em seguida, o rapaz foi registrado e nada de ilegal foi encontrado. A sacola que havia sido jogada foi recolhida pelos militares sendo encontrado dentro o material entorpecente. Ao ser questionado, o envolvido informou ter comprado a substância na cidade de Apiacá (ES) por R$ 100. Autuado por porte de droga para consumo próprio na 144ª DP, o jovem foi liberado após o registro de ocorrência. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deve ser agendada.