O fato foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/06/2021 00:12 | Atualizado 21/06/2021 00:15

ITAPERUNA - O dono de um bar, de 42 anos, foi preso por tráfico de drogas no bairro São Matheus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram informados que o homem estava utilizando o estabelecimento comercial para vender entorpecente. O suspeito foi abordado e autorizou buscas. No interior do bar, embaixo do balcão, foram encontrados 26 pinos de cocaína, no caixa havia R$ 168. No armário os agentes encontram R$ 500.

Dando continuidade aos trabalhos, os militares apreenderam 368 carteiras de cigarro, sem nota fiscal e procedência duvidosa. O suspeito foi autuado na 143ª DP com base no artigo 33 da Lei 11.343 e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.