Aulas acontecem de forma híbrida.Foto: divulgação/ PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 21/06/2021 00:19

Porciúncula - Alunos das escolas municipais de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, poderão retornar às aulas presenciais no dia 28/06. As aulas acontecem de forma híbrida, isto é, quem não optou pela forma presencial poderá continuar com a forma remota de ensino.

De acordo com o secretário de Educação de Porciúncula, Érick Moraes, as escolas estão tomando todas as medidas de prevenção e distanciamento. “É importante que o retorno aconteça da forma mais segura possível”, disse o secretário.

Os pais e responsáveis devem ficar atentos, para que os alunos participem da Avaliação Diagnóstica, que acontece de forma presencial, entre os dias 21 e 25/06, nas escolas municipais de Porciúncula. Os alunos devem seguir o cronograma divulgado nos grupos de WhatsApp das escolas. Só poderão entrar com máscara e devem trazer os seus materiais (lápis, borracha, caneta). Se possível, cada um trazer o seu álcool em gel.