O fato foi registrado na 140ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/06/2021 00:22

Natividade - Oito sacolés de cocaína foram apreendidos após abordagem a um condutor de um veículo Chevrolet modelo Montana de cor cinza, no Centro de Natividade, no Noroeste Fluminense. O homem de 52 anos foi revistado por policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia na Avenida Amaral Peixoto, mas nada de ilegal encontrado.

Ja durante buscas no automóvel, embaixo do tapete, o material entorpecente foi encontrado totalizando 7,40g, de acordo com laudo pericial. O motorista foi autuado por posse e uso de drogas na 140ª DP, ouvido e liberado. Uma audiência deve ser agendada no Juizado Especial Criminal (Jecrim).