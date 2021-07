Em Cardoso Moreira o parlamentar conversou com secretários municipais e vereadores. - Foto: divulgação

Em Cardoso Moreira o parlamentar conversou com secretários municipais e vereadores.Foto: divulgação

Publicado 23/07/2021 21:52

O deputado federal Paulo Ganime (NOVO/RJ) finalizou sua agenda Da semana de visitas no Noroeste Fluminense. Ganime esteve em Cardoso Moreira, Italva e São José de Ubá nos dois últimos dias.

Em Cardoso Moreira, o parlamentar conversou com secretários municipais e vereadores para ouvir as demandas do município. Um dos grandes desafios no momento é o desemprego, com grande parte da população dependente de cestas básicas e assistência da prefeitura para sobreviver. Outro problema é causado pelas enchentes do rio Muriaé, que acabam destruindo moradias, aumentando o déficit habitacional. As famílias recebem aluguel social. “Precisamos encontrar formas de dar autonomia ao cidadão de Cardoso Moreira, por meio da empregabilidade e da economia do município”, destacou o parlamentar, que se colocou à disposição para conversar com instituições de ensino sobre parcerias para a capacitação de força de trabalho e abrir canais de comunicação com ministérios para a destinação de convênios para a educação, agricultura e habitação.



Nesta sexta-feira (23), o projeto “Ganime na Estrada” esteve em Italva e São José de Ubá, concluindo as visitas desta semana a 10 municípios das regiões norte e noroeste do estado. Na próxima semana, o deputado estará na região serrana, visitando outras cinco cidades.