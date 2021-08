Vacinação acontece das 8 às 14 horas, na rua Theobaldo Pelegrini, nº 06, centro. - Divulgação/PMVS

Vacinação acontece das 8 às 14 horas, na rua Theobaldo Pelegrini, nº 06, centro.Divulgação/PMVS

Publicado 05/08/2021 15:25

VARRE-SAI - A partir desta quinta-feira (05/08), a vacinação contra a Covid-19 no município de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, será direcionada às pessoas com 18 anos ou mais.

O prefeito de Varre-Sai, Silvestre José Gorini, alerta a população para a necessidade de todos se vacinarem. “Começamos a imunização da última faixa etária de adultos, com a idade mínima de 18 anos. Chamamos a atenção das pessoas acima desta idade, que não tenham sido vacinadas, que procurem o local de vacinação o mais rápido possível. Lembrando ainda o alto índice de contaminação na nossa cidade”, disse o prefeito.

A vacinação acontece das 8 às 14 horas, na rua Theobaldo Pelegrini, nº06, centro. É necessário levar o cartão do SUS e o cartão do município.