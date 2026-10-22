A Secretaria de Educação já realizou seis convocações do concurso público, com a desta semana - Foto Google Maps/Reprodução

A Secretaria de Educação já realizou seis convocações do concurso público, com a desta semana Foto Google Maps/Reprodução

Publicado 22/10/2026 19:46 | Atualizado 22/10/2026 20:12

O quadro de profissionais do ensino público da rede municipal de Itaperuna (RJ) está recebendo o reforço de mais 130 classificados no concurso realizado pela Secretaria de Educação (Semed) em 2024. Na primeira convocação, em abril de 2025, foram chamados 50 para Professor II (atuando na Educação Infantil e em turmas do 1º ao 5º ano), 1 para Engenheiro Civil e 1 para Auxiliar Administrativo Escolar.

Esta é a sexta convocação, todas realizadas de forma escalonada entre 2025 e meados de 2026, com mais de 450 profissionais formalmente integrados ao sistema de ensino municipal. Os servidores das cinco primeiras chamadas estão atuando diretamente no suporte cotidiano e nas salas de aula da rede.

Esta nova fase de convocação é voltada para o preenchimento imediato de vagas remanescentes e formação de cadastro de reserva em variadas frentes profissionais, contemplando cargos de nível médio, técnico e superior. As diretrizes do processo administrativo de habilitação exigem atenção rigorosa quanto aos prazos.

Os candidatos convocados começaram a comparecer presencialmente para a entrega da documentação exigida nesta quarta-feira (21) e têm prazo até 19 de novembro. O atendimento ocorre no Departamento de Pessoal da Semed, situado na Rua Thomaz Teixeira dos Santos, nº 148, no bairro Cidade Nova, das 8h às 13h.

Cumprida a etapa de documentação, o fluxo admissional seguirá com triagem médica realizada por meio de uma perícia admissional, cujas instruções individualizadas serão encaminhadas diretamente ao e-mail cadastrado pelo candidato. A etapa de escolha de vagas ocorrerá no dia 10 de dezembro, às 9h, no auditório da secretaria.

Trâmites burocráticos

Os trâmites burocráticos serão finalizados com a assinatura do termo de posse agendada para o dia 26 de janeiro de 2027, viabilizando o início definitivo do exercício profissional logo no começo do período escolar, marcado para o dia 3 de fevereiro de 2027.

De acordo com o edital, os cargos integrados nesta sexta chamada abrangem áreas operacionais e pedagógicas estratégicas. Estão sendo convocados profissionais para as funções de Professor II, Auxiliar Administrativo Escolar, Inspetor de Alunos, Mediador Escolar, Cuidador Escolar, Orientador de Educação Inclusiva e Técnico em Contabilidade.

Já no âmbito das disciplinas específicas para o cargo de Professor I, a chamada contempla especialistas em Ciências Físicas e Biológicas, Matemática, Português, História, Geografia, Educação Física, Ensino Religioso e Arte. O concurso foi elaborado com o objetivo de reestruturar o quadro permanente de servidores e reduzir a dependência de contratos temporários.