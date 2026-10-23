Por meio da Secretaria Municipal da Receita, prefeitura busca aproximação com quem atua no setor contábil - Foto Decom/Reprodução

Por meio da Secretaria Municipal da Receita, prefeitura busca aproximação com quem atua no setor contábil Foto Decom/Reprodução

Publicado 23/10/2026 16:15

Uma capacitação técnica voltada à apresentação do ISS Digital, novo sistema de gerenciamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) , está programada para a próxima terça-feira (27) em Itaperuna (RJ), visando substituir a atual Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviços (DEISS).

A iniciativa do governo itaperunense integra o processo de modernização dos procedimentos tributários municipais e pretende preparar os profissionais que lidam diretamente com as obrigações fiscais para a utilização da nova plataforma. O encontro será realizado a partir das 9h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

A oportunidade é aberta a contadores, assessores contábeis e representantes de empresas estabelecidas no município, sem nenhum custo. A programação prevê uma demonstração prática das funcionalidades do ISS Digital, com apresentação dos recursos disponíveis e dos fluxos de trabalho da plataforma.

De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom), a proposta é permitir que os participantes conheçam o funcionamento do sistema, compreendam as mudanças em relação ao modelo anterior e esclareçam dúvidas sobre os procedimentos necessários para sua utilização.

“A capacitação também deverá contribuir para reduzir as dificuldades de adaptação durante a transição entre as ferramentas”, observa o setor, realçando que a modernização do gerenciamento do ISSQN tem relevância para o ambiente empresarial, uma vez que o imposto está relacionado à prestação de serviços e envolve obrigações fiscais de diferentes segmentos da economia.

Redução de dificuldades

Nesse contexto, a expectativa é que a atualização dos mecanismos de gestão possa favorecer a organização das informações tributárias, a agilidade no cumprimento das exigências fiscais e a redução de dificuldades operacionais enfrentadas pelos contribuintes e profissionais da contabilidade.

Também é esperado como efeito positivo o fortalecimento da comunicação entre a administração municipal e os setores responsáveis pelo cumprimento das obrigações tributárias. Ao oferecer orientação técnica antes ou durante a implantação do novo sistema, a prefeitura busca criar condições para que o público-alvo se familiarize com as ferramentas digitais.

A proposta central é que contadores, assessores e empresas possam executar suas atividades com maior segurança e eficiência. “A medida também pode contribuir para diminuir erros decorrentes do desconhecimento dos novos procedimentos, embora os resultados dependam do funcionamento da plataforma, da qualidade das orientações e do suporte oferecido aos usuários”, frisa o Decom.

Sob a perspectiva da gestão pública, a conclusão é que a digitalização dos processos tributários pode representar um avanço na organização administrativa e no relacionamento com os contribuintes. Isso porque sistemas informatizados, quando acompanhados de orientação adequada e canais eficientes de atendimento, tendem a facilitar o acesso aos serviços.

Fluxo de informações

Outro impacto previsto é na melhora do fluxo de informações, tornando os procedimentos mais ágeis. A iniciativa também pode favorecer a conformidade fiscal, aspecto importante para a regularidade das atividades empresariais e para a administração das receitas municipais. O departamento aponta ainda que a abrangência da capacitação vai além dos profissionais que participarão diretamente do encontro.

“Como contadores e assessores contábeis atendem diferentes empresas, o conhecimento adquirido poderá ser compartilhado com outros contribuintes, ampliando o alcance das orientações e facilitando a adaptação de parte do setor produtivo às mudanças”, justifica o órgão, acentuando: “Esse efeito multiplicador poderá ser importante para uma transição mais organizada do DEISS para o ISS Digital ”.

Quanto ao desdobramento da iniciativa, está colocado que dependerá da implantação efetiva do novo sistema, da divulgação dos procedimentos que deverão ser adotados pelos usuários e

da disponibilidade de suporte técnico para solucionar eventuais dificuldades.

Informações sobre prazos de transição, acesso à plataforma, obrigatoriedade de utilização e canais de atendimento também serão relevantes para que empresas e profissionais possam se preparar adequadamente. Com a capacitação gratuita, o governo municipal pretende aproximar a administração tributária dos profissionais que atuam na área contábil e empresarial.