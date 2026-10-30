Durante a exposição do projeto, foi destacado que as ações precisam estar associadas à orientação da população - Foto Decom/Divulgação

Durante a exposição do projeto, foi destacado que as ações precisam estar associadas à orientação da população Foto Decom/Divulgação

Publicado 30/10/2026 13:15



A rapidez no atendimento busca fazer a diferença entre a recuperação e a ocorrência de sequelas graves em pacientes vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Esta é a proposta do governo municipal de Itaperuna (RJ), por meio de uma parceria da Secretaria de Saúde com o A rapidez no atendimento busca fazer a diferença entre a recuperação e a ocorrência de sequelas graves em pacientes vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Esta é a proposta do governo municipal de Itaperuna (RJ), por meio de uma parceria da Secretaria de Saúde com o Hospital São José do Avaí (HSJA) , focada no projeto “AVC: Cada Minuto Conta”.

A medida envolve a organização dos fluxos de atendimento, o fortalecimento da comunicação entre os serviços de saúde e a capacitação de profissionais para reconhecer os sinais da doença e encaminhar os pacientes com mais agilidade. A estratégia foi apresentada na última quarta-feira (28), no auditório do hospital.

O encontro reuniu gestores públicos, profissionais de saúde e representantes de municípios do Noroeste Fluminense, entre eles o prefeito de Itaperuna, Nel Medeiros, o vice-prefeito Jair Neto e o secretário municipal de Saúde, Sávio Saboia. Pelo hospital, participaram o presidente, Eugênio Carlos Tinoco, a diretora Thays Marques, o neurocirurgião Carlos Eugênio e o neurologista Agostinho Boechat.

Representando o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), também esteve presente D’Stefano Marcondes, além de representantes das administrações municipais da região. O projeto prevê a organização de uma rede regional de atenção ao AVC envolvendo 14 municípios da região.

Estabelecer referências hospitalares, aprimorar a comunicação entre as unidades de saúde e reduzir o intervalo entre a identificação dos primeiros sintomas e o início do atendimento especializado são os principais objetivos da integração regional, que é considerada estratégica.

Providências emergenciais

A avaliação do impacto conclui que, em situações de emergência neurológica, a identificação correta do quadro, o transporte adequado e a definição rápida do destino do paciente podem influenciar diretamente as possibilidades de tratamento e recuperação. Entre as próximas etapas está a capacitação dos profissionais que atuam nos diferentes níveis de atendimento.

Dos treinamentos programados constam a abordagem do reconhecimento dos sinais e sintomas do AVC, a aplicação dos protocolos assistenciais, os procedimentos de encaminhamento, a importância do transporte rápido dos pacientes e a discussão dos tempos de atendimento e dos resultados alcançados.

Com as ações, a expectativa é facilitar a identificação de dificuldades nos fluxos e buscar melhorias na assistência. A iniciativa reforça a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de oferecer atendimento à população desde os serviços de atenção básica até o encaminhamento de casos que exigem assistência especializada.

Sávio Saboia pontua que, nesse contexto, as unidades de saúde da família e os demais pontos de atendimento do município desempenham papel importante na orientação dos usuários, na identificação de situações que necessitam de avaliação imediata e na articulação com os serviços de urgência e hospitais de referência.

Primeiros sintomas



Entre essas frentes são apontados a atenção primária, o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, as ações de prevenção e promoção da saúde e a organização dos atendimentos de urgência. O controle de fatores de risco, como hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, tabagismo e sedentarismo, é sugerido para reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes vasculares. “A integração desses serviços com o Hospital São José do Avaí é um dos pontos centrais da proposta, especialmente diante da necessidade de garantir respostas rápidas em ocorrências de maior gravidade”, realça o secretário, acentuando que o fortalecimento da assistência ao AVC também se relaciona a outras frentes de atuação do poder público municipal. Entre essas frentes são apontados a atenção primária, o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, as ações de prevenção e promoção da saúde e a organização dos atendimentos de urgência. O controle de fatores de risco, como hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, tabagismo e sedentarismo, é sugerido para reduzir a probabilidade de ocorrência de acidentes vasculares.

Sobre o AVC, a descrição resume que é uma emergência médica e pode ocorrer quando há obstrução de um vaso sanguíneo que leva sangue ao cérebro ou quando um vaso se rompe, provocando hemorragia. Entre os principais sinais de alerta estão a perda súbita de força ou sensibilidade em um lado do corpo, o desvio da boca, a dificuldade para falar ou compreender, alterações repentinas na visão e problemas de equilíbrio.

Constatado um dos sintomas, a recomendação é acionar imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192, ou buscar atendimento emergencial, sem esperar que os sinais desapareçam. Com o projeto “AVC: Cada Minuto Conta”, o município pretende ampliar a articulação entre os serviços de saúde e contribuir para uma assistência mais rápida e organizada, destacando que as ações precisam estar associadas à orientação da população.